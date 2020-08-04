شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: 7 محطات لتوليد الكهرباء مربوطة بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة إن عدد محطات توليد الكهرباء، التى تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظات القاهرة الكبرى، وصل إلى 7 محطات، حيث انتهت الوزارة من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر للانبعاثات لـ3 وحدات توليد طاقة بـ6 مداخن بمحطة كهرباء شمال الجيزة التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، و7 وحدات بمحطة كهرباء 6 أكتوبر، و4 وحدات توليد طاقة تعمل بالدورة المركبة بـ8 مداخن بمحطة كهرباء شمال القاهرة التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

وترصد تلك المحطات عناصر كلا من (ثانى أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، ودرجة الحرارة، معدل التدفق، الضغط)، من خلال أجهزة الرصد لتلك العناصر، ويتم ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، لتنفيذ منظومة الرصد الذاتى المستمر لانبعاثاتها طبقا لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

وبلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية 74 منشأة تمثل 339 مدخنة، من بينها محطة شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، ووحدتى محطة كهرباء الكريمات المركبة 2، بالإضافة إلى 8 مداخن بمحطة كهرباء البرلس المركبة بمنطقة برج البرلس بكفر الشيخ، ومدخنتى وحدتى إنتاج الكهرباء 5، و6 الخاصة بمحطة إنتاج كهرباء سيدى كرير التابع لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، ومدختنين بمحطة كهرباء العطف بالبحيرة.

جدير بالذكر أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة تلوث الهواء، منها التوسع فى إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء المحيط، التى تتولى رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة وإعداد مؤشر عام عن مستوى جودة الهواء.