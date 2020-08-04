شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اختصاصات للجنة الملكية الفكرية بـ"الأعلى للإعلام".. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجانه المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس. و يرصد ”الخليج 365” اختصاصات لجنة الملكية الفكريـة التى يترأسها المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل وتضم كلا من رانيا متولى هاشم واللواء مدير الإدارة العامة للمصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار احمد عبدالعزيز طه واحمد على حسن محمد مقلد ومحمد عبدالحليم كالاتى : - تختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة لاستخراج الترخيص الشخصى بنسخ أو ترجمة أى مصنف محمى وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. Advertisements - تقدير التعويض المناسب لاستغلال الترخيص. - دراسة وفحص الطلبات المقدمة للترخيص التجارى للمصنفات التى تسقط الملك العام بعد انقضاء مدة الحماية، وأى موضوعات يحيلها إليها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما ترأست الدكتورة منى الحديدى لجنة التدريب وضمت فى عضويتها نشأت محمد الديهى ورانيا متولى هاشم وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأحمد حازم حسن نديم وتهدف اللجنة إلى تنظيم برامج تدريبية عالية المستوى على المهارات الإعلامية للمستويات الإعلامية المختلفة، كما تسعى لتطوير البرامج التدريبية المتعارف عليها لتحتوى الأفكار والمهارات واللسانيات التى تنهض بالأداء الإعلامى شكلا وموضوعًا.

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