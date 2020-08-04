شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020. Advertisements وسيوجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة. ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبناؤنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

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