شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: استقبلنا 283 شكوى طوال أيام العيد وشكاوى التحرش بالمرتبة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المجلس القومى للمرأة جهوده لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، خاصة التحرش فى المناسبات والأعياد، وفى هذا الإطار أعلن المجلس عن استقبال مكتب شكاوى المرأة طوال أيام عيد الأضحى المبارك وحتى هذه اللحظة عدد ( 283 ) شكوى منها (207) شكوى على الرقم المختصر 15115 ، و(76) شكوى عبر الرسائل على تطبيق الواتس اب على رقم01007525600.

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي والابتزاز والتهديد بشكل عام جاءت فى المرتبة الأولى حيث استقبل المكتب (149) شكوى من فتيات تعرضت لذلك خلال فترات سابقة وترغب فى تقديم بلاغات، فيما جاء فى المرتبة الثانية شكاوى لفتيات تعرضن للتحرش خلال أيام العيد .

Advertisements

وأوضحت مديرة المكتب أنه فيما يتعلق بشكاوى التحرش السابق ذكرها فقد تم تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية حيث تم توعيتهن بالاجراءات القانونيه الواجب اتخاذها وامكانية توفير محامى متطوع بالمجان لرفع القضية وفقا للحالة ، و فى حالة الابتزاز والتهديد تم التأكيد عليهن بعدم الخوف والاستسلام لهذه التهديدات ، وأن المجلس يساندهن بكل قوة حتى يحصلن على حقوقهن.

وأضافت مديرة المكتب أن الشكاوى التى تلقتها غرفة العمليات خلال أيام العيد تضمنت أيضاً 134 شكوى أخرى متنوعة ما بين شكاوى أحوال شخصية واستفسارات قانونية و شكاوى عنف أسرى ، وتم تقديم الدعم القانونى والتأكيد على ضرورة الحضور إلى مقر المكتب سواء بالقاهرة أو بفروع المجلس بالمحافظات لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة قد طالب بشكل متكرر فتيات وسيدات مصر ممن تعرضن لأى شكل من أشكال التحرش بضرورة تقديم بلاغات رسمية ضمانا لحقوقهن ، مؤكدا على دعمه الدائم لهن ومساندتهن اجتماعيا وقانون يا، ويتم ذلك من خلال تلقى اى شكوى او استفسار عبر الخط المختصر رقم 15115 ،أو عبر تطبيق الواتس اب على رقم٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ أو على الإيميل[email protected]

أو على صفحه المجلس الرسمية على الفيس بوك.

