شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الخليج 365 ينشر نتيجة الثانوية فور اعتمادها.. وإعلان الأوائل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ونشرها على الخليج 365 فور اعتماد النتيجة، وانخفاض أسعار الذهب، وحالة الطقس غدا والتحذير من ارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو.

تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى، نتيجة الثانوية العامة 2020، غدا الثلاثاء، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، أنه من المقرر أن تعتمد النتيجة عصر غد الثلاثاء على أن تقوم الوزارة بتهنئة أوائل الثانوية العامة 2020، من خلال الاتصال تليفونيا بالطلاب وإبلاغهم بتفوقهم ومجموع درجاتهم، موضحا أن قائمة الأوائل تشمل طلاب الثانوية العامة فى الثلاثة شعب، إضافة إلى مدارس المتفوقين والطلبة المكفوفين.

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان لها اليوم إعتراض مصر على الاجراء الأحادى لملء سد النهضة دون التشأور والتنسيق مع دول المصب مما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة اثيوبيا فى التوصل لإتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء ستقوم بتحصيل المتأخرات لدى المستهلكين سواء تجارى أو منزلى أو صناعى أو حكومى حتى 30 يونيو الماضى وفقا لأسعار شرائح الكهرباء القديمة وليس بالأسعار الجديدة التى تم تطبيقها بداً من يوليو الماضى ويتم تحصيلها حاليا.

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا بالنسبة للمرضى بالمستشفيات الخاصة بالعزل إلى 44.9% بعد تسجل مصر 42455 حالة شفاء وخروج من المستشفيات.

قدم تلفزيون الخليج 365، تغطية خاصة حول أوائل الثانوية العامة للعام الماضى واستعادة ذكرياتهم يوم إعلان النتيجة، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة للعام الحالي، واستضافت ألفقرة، التى أعدها تامر إمام وقدمتها شروق وجدي، 3 طلاب من أوائل العام الدراسى الماضى 2018-2019، وهم محمود الشبلَنجى (الأول على الجمهورية شعبة علمى رياضة)، وهانيا محمد (الثانى على الجمهورية شُعبة أدبي)، وأحمد صلاح (الثانى على الجمهورية بشعبة علمى علوم).

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رسميا اليوم عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجأنهم الآنتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمى من اليوم لتسهيل على الناخبين فى الوصل إلى لجان الاقتراع.

شهدت الكنائس فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية أول صلاة قداس بعد توقف دام 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، وفتحت كنائس الإسكندرية أبوابها اليوم، لاستقبال المصلين، بعد توقف دام 4 أشهر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمنع وانتشار فيروس كورونا، حيث عادت الصلاة لكنائس الإسكندرية اليوم وفق قرار البابا تواضروس الثانى وسط إجراءات احترازية مشددة.

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استأنف المشاركون فى مفأوضات سد النهضة، بعد ظهر اليوم الإثنين، الإجراءات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى ورئاسة جنوب أفريقيا وبمشاركة وزراء الرى من إثيوبيا ومصر والسودان.





مازالت ردود ألفعل على بعض المحأولات الخبيثة للإضرار بالعلاقات الوطيدة بين مصر والكويت مستمرة ، حيث تصدر هاشتاج (#مصر_الكويت_اخوه) تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء أمس الأحد فى الكويت؛ حيث أكد المغردون من البلدين مدى قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية المشتركة، وقال المغرد الكويتى أحمد العازمى :"‏من الكويت بلد الإنسانية إلى مصر أم الدنيا، مصر والكويت أكبر من أطفال تويتر وفتنتهم"، فيما قال المغرد المصرى ياسر حسن: "سنبقى إخوه وأشقاء، وربنا يحفظ سمو الأمير، فهو القائد الذى طالما حافظ على جمع شمل العرب"، . وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط

قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إنه تم تعيين شربل وهبة وزيرا جديدا للخارجية. وكان قد قبل رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، استقالة وزير الخارجية ناصيف حتى، التى تقدم بها اليوم الإثنين.

تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين، بقيمة 5 جنيهات، وذلك عقب هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً من 1975 إلى 1964 دولار، الأمر الذى أدى إلى تراجع عيار 21 وهو الأكثر تدأولا فى سوق الصاغة إلى 875 جنيها للجرام.

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة الاهتمام بتنأول الألبان ومنتجاتها الخالية من الدسم أو قليلة الدسم كلما أمكن بجوار الوجبات الأساسية، وقالت وزارة الصحة والسكان إن الألبان ومنتجاتها غنية بالبروتين المهم لبناء خلايا الجسم والكتلة العضلية والكالسيوم المهم لصحة الأسنان والعظام لدى الكبار والصغار.

أدوات ومنتجات يستخدمها الجميع بشكل يومى دون العلم بمدى خطورة المكونات التى صنعت منها هذه المنتجات وعلى المدى الطويل يؤدى ذلك إلى مشاكل خطيرة على الصحة، يقوم العلماء بتجميع قائمة متزايدة من المواد الكيميائية الاصطناعية والتى انتشرت تدريجيًا فى الماء والهواء والطعام والدم، والتى تم ربطها بالعديد من الآثار الصحية المقلقة.

رفضت ألفنانة نهى العمروسى التعليق على القضية المثارة حالياً على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب واقعة تعرض إحدى ألفتيات للاغتصاب على يد 6 شباب بأحد ألفنادق الشهيرة على الكورنيش قبل 6 سنوات وتحديداً فى عام 2014، وتعليق ابنتها على الحادث وردود ألفعل المهاجمة لتعليقاتها.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 %.

اعتمد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرار لجنة الأندية بإقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.