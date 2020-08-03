شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس القليوبية تفتح أبوابها وتشدد على التباعد أثناء القداس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت كنائس القليوبية أبوابها، اليوم الاثنين، بعد توقف دام ٤ أشهر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث عادت الصلاة مرة أخرى وسط فرحة من الأقباط.

وأعلن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أنه وفقا لقرار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فتحت الكنيسة أبوابها منذ صباح اليوم لاستقبال المصلين وسط ضوابط حضور القداسات التزاما بالإجراءات الاحترازية من خلال تنظيم الأعداد ودخول أعداد صغيرة وأن يكون واحد فقط في كل مقعد مراعاة للتباعد الاجتماعي.

وقال نياقة الانبا إن كل مصلي ملزم بإحضار أدواته الشخصية مرتديا الكمامة ومعه الكحول المطهر، مشيرا إلى أن الأقباط يستعدون لصوم العذراء الذي يبدأ في ٧ أغسطس.