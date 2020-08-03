شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعري يكشف سر أسوأ 90 يوما في حياته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الفنان حميد الشاعري، عن 3 أشهر قضاها في قلق وحزن، بسبب ابتعاد بناته عنه بسبب فيروس كورونا. ونشر "الشاعري" صورة تجمعه ببناته نبيلة، ونورا، وزوجته بعد استقباله لهن، وعودتهن من الولايات المتحدة، التي اضطررن البقاء بها مع توقف رحلات الطيران، خلال الفترة الماضية، وتواجد بها في مصر. وعودتهن مع استئناف رحلات الطيران إلى الولايات المتحدة. وكتب الشاعري قائلا: "الحمد لله.. بناتي نبيلة ونورا في مصر بعد ٩٠ يوم حظر في أمريكا".
وقضى الفنان حميد الشاعري، فترة العزل المنزلي من كورونا، في تقديم حفلات أون لاين إلى جانب التجهيز لأعمال غنائية جديدة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
94,316
-
تعافي
41,137
-
وفيات
4,834
كانت هذه تفاصيل خبر حميد الشاعري يكشف سر أسوأ 90 يوما في حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.