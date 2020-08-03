شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعري يكشف سر أسوأ 90 يوما في حياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان حميد الشاعري، عن 3 أشهر قضاها في قلق وحزن، بسبب ابتعاد بناته عنه بسبب فيروس كورونا. ونشر "الشاعري" صورة تجمعه ببناته نبيلة، ونورا، وزوجته بعد استقباله لهن، وعودتهن من الولايات المتحدة، التي اضطررن البقاء بها مع توقف رحلات الطيران، خلال الفترة الماضية، وتواجد بها في مصر. وعودتهن مع استئناف رحلات الطيران إلى الولايات المتحدة. وكتب الشاعري قائلا: "الحمد لله.. بناتي نبيلة ونورا في مصر بعد ٩٠ يوم حظر في أمريكا".

وقضى الفنان حميد الشاعري، فترة العزل المنزلي من كورونا، في تقديم حفلات أون لاين إلى جانب التجهيز لأعمال غنائية جديدة.