شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح «اسلمي يا مصر».. المطرب محمد محسن: شرفت بالغناء للوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد محسن إنه شرف بالغناء لوطنه مصر، موضحا أن أغنيته الأخيرة «اسلمي يا مصر» أثارت ردود أفعال كثيرة، أبرزها مطلب إعادة استخدام «اسلمى يا مصر» نشيدا وطنيا لمصر.

أضاف محمد محسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» على فضائية «DMC»، أنه حضر الأغنية وسجلها خلال 24 ساعة، موضحًا أنه «لم يخطر بباله أن يقدم لحنًا حماسيا بهذا الشكل».

وعن ظهور الفنانة هبة مجدي، قال إنها ذهبت معه أثناء تصوير مشاهد الكليب، وطلب منها أن تظهر في بعض المشاهد، لافتاً إلى أنها إضافة كبرى ولها إطلالة مميزة: «هتجمعنا أغاني أخرى كتير».

وطرح محمد محسن أحدث أغانيه بعنوان «اسلمي يا مصر»، الأربعاء، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتردد الأغنية نشيد السلام الوطني القديم.