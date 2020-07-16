شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟.. معهد ناصر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاربت الآراء حول وجوب ارتداء الكمامة خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة؛ لذا قد يتساءل الكثيرون، هل يمكن ارتداء الكمامات في أثناء ممارسة الرياضة؟.

وأكد معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لوزارة الصحة والسكان، أنه ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأن الكمامات قد تُقلِّل من القدرة على التنفس بلا مشقَّة.

وأضاف المعهد في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن العرق قد يتسبب في ابتلال الكمامة بسرعة، ما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.

وشدد المعهد على أن الإجراء الوقائي الواجب اتخاذه أثناء ممارسة الرياضة هو الابتعاد دائماً عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.