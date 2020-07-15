شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتح باب التقدم لتمثيل الوزارة في المسابقات الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للمشاركة في تمثيل الوزارة في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن تلاوته ، شريطة أن لا يزيد السن عن (30 عامًا ).

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه على الراغبين في تأكيد المشاركة بعد التصفيات المؤهلة تسجيل بياناتهم عبر موقعها الالكترونى.

من ناحية أخرى كان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، كلف الدكتور أسامة فخرى الجندى، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، التى ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) فقط.

وأكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة ستكون بذات ضوابط إقامة الجمعة فى الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال غدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) بالقاهرة بإذن الله تعالى.