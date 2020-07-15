شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: قرار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يُنعش الاقتصاد ويقضي على التلوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن قرار تحويل السيارات من البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي قرار صائب، خاصة أنه يتم العمل به في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك 300 ألف سيارة في مصر تعمل بالغاز الطبيعي، و200 محطة غاز.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة "MTC"، أن قرار الرئيس السيسي بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خطوة على طريق توطين وتمصير للوقود، علاوة على أن القرار من شأنه القضاء على التلوث، ومنع ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يسببه البنزين، مُطالبًا بضرورة الإسراع في تطبيق القرار.

وأكد أن من ضمن مزايا القرار منح الحكومة مرونة في تحويل الدعم المُطبق علي البنزين لجهات أخرى مثل الصحة والتعليم، ما يُخفف الضغط على الموزانة، موضحًا أن تكلفة تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل سيارة، ويمكن التحايل على الأمر بتقسيط تكلفة تحويل السيارة، مطالبًا الحكومة بضرورة إنشاء محطات غاز طبيعي في كافة المحافظات والمدن من أجل توفير عملية تزويد السيارات في كافة الأماكن بسهولة ويسر.