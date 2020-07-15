شكرا لقرائتكم خبر عن 29 حالة إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في مستشفى القناطر الخيرية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، تعافي حالتين من فيروس كورونا وخرجا من المستشفى.

ولفت الى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بالمستشفى 29 حالة، وذلك بعد ورود التقارير الخاصة بمسحاتهم والتي أثبتت سلبية العينات الخاصة بهم وتعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن المستشفى استقبلت 46 حالة كورونا منذ ظهور الجائحة وحتى اليوم، فيما أعلن مستشفى الخانكة المركزي خروج حالتان بعد تعافيهما من كورونا، وذلك بعد ورود تقارير المسحات التي تم سحبها منهم، وورود النتائج الخاصة بها سلبية، مشيرًا إلى أن المستشفى استقبلت 15 حالة إصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن نسب الشفاء والتعافي بين المرضى جيدة نتيجة العامل النفسي الذي يساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب الشفاء بين المرضى.