شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: قبول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية بمدارس التمريض دون التقيد بالسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على قبول ملفات جميع الطلاب بنين وبنات للتمريض، فى كل المحافظات، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام الذين ينطبق عليهم شرط التنسيق دون النظر لتاريخ الميلاد.
جاء ذلك بناء على تظلمات أولياء الأمور للطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية بمجموع مرتفع وعدم قبول أولادهم في مدارس الثانوي للتمريض بسبب تاريخ الميلاد.
وكانت شروط القبول في مدارس التمريض الثانوي الا يقل السن عن 15 عاما حيث كانت الدراسة لمدة 3 سنوات وبناء على القرار كان يتم حرمان الطلبة المتفوقين من الدخول للمدارس.
كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح بيان، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: قبول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية بمدارس التمريض دون التقيد بالسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.