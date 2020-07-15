الصحة: قبول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية بمدارس التمريض دون التقيد بالسن

جاء ذلك بناء على تظلمات أولياء الأمور للطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية بمجموع مرتفع وعدم قبول أولادهم في مدارس الثانوي للتمريض بسبب تاريخ الميلاد.

وكانت شروط القبول في مدارس التمريض الثانوي الا يقل السن عن 15 عاما حيث كانت الدراسة لمدة 3 سنوات وبناء على القرار كان يتم حرمان الطلبة المتفوقين من الدخول للمدارس.

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