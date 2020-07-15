إنفوجراف.. القاهرة فى المركز الـ 28 فى مؤشر المدن الأفضل للأعمال الحرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله انه صدر تصنيف Carphone Warehouse للدول الأكثر ملاءمة لممارسة الأعمال الحرة وجاءت القاهرة في المركز الـ 28 Advertisements وتميزت في المؤشرات الخاصة بتكلفة المعيشة وعدد أماكن العمل المشتركة. وتكمن أهمية ذلك التقييم في تصنيفه للمدن الأكثر جذبًا للعاملين في القطاع الحر لقضاء وقت للعمل والراحة في نفس الوقت.

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