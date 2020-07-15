أخبار مصر | حزب المؤتمر: صكوك أضاحي الأوقاف ضربت الجماعات الإرهابية في مقتل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر: صكوك أضاحي الأوقاف ضربت الجماعات الإرهابية في مقتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف للعام السادس علي التوالي جسد مبادئ التكافل المجتمعي ووحدة وتماسك المصريين في أروع صورها، وأكد المقولة الخالدة والعظيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي " أننا يجب أن نكون يدًا في مواجهة المؤامرات ضد دولتنا".

وأضاف "الشريف" في بيان، اليوم الأربعاء، إن فكرة مشروع صكوك الأضاحي ضربت جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة في مقتل وقضت علي احلام الإرهابيين في استغلال حاجة الفقراء والمتاجرة بإسم الدين.

وقال، إن من أساب نجاح مشروع صكوك الأضاحي مشاركة جميع المصريين فيه، ويكفى مصر وشعبها وقائدها وجميع مؤسساتها شرفا أن الأخوة الأقباط الوطنيين والشرفاء يشاركون في هذا المشروع سنويا ليقولون للعالم كله هذه هي مصر الحديثة القوية الصلبة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأكد أن من أسباب نجاح هذا المشروع أيضا حرص العالم الكبير المستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الشفافية والمصداقية الكبيرة، والتي تبدأ من الإعلان اليومي عما تم بيعه من صكوك، وأن جميع أموال المشروع تذهب لشراء اللحوم، ولا يتقاضى أحد من العاملين بالمشروع أي مقابل مادي منه، وهذا هو السبب وراء انخفاض قيمة الصك عن بقية الصكوك، خاصة وأن أجور ومكافآت العاملين على المشروع، تخرج من صندوق البر بالوزارة وليس أموال الصكوك.

ووجه "الشريف" تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مشروع صكوك الأضاحي الذي أطلقته وزارة الأوقاف لدعم المحتاجين ولمواجهة مُستغلي العمل الخيري في الاستقطاب السياسي، مؤكدا نجاح هذا المشروع القومي الكبير بعد استفادة أكثر من مليوني أسرة، معتبرا مشروع صكوك الأضاحي بمثابة صفعة قوية تتلقاها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية سنويا من وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن هذه الجماعات الخائنة للوطن كانت تستغل حاجة البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم خاصة في مواسم الانتخابات لتقوم بتوزيع أردأ الأنواع من اللحوم والدواجن على المواطنين من خلال المتاجرة بالدين الإسلامي الحنيف من أجل كسب أصوات الناخبين، مناشدًا جميع المواطنين المصريين الشرفاء المشاركة والمساهمة في هذا المشروع حتى يستفيد منه جميع المواطنين من الفقراء والبسطاء داخل جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، موجها تحية قلبية لجميع العاملين الوطنيين من وزارة الأوقاف على جهودهم الكبيرة والتي تكللت بالنجاح الكبير لهذا المشروع الوطني.

كما وجه عضو مجلس النواب، التحية للأخوة الأقباط الذين أثبتوا للعالم كله أن مبدأ المواطنة أصبح من المبادئ الراسخة في قلوب وعقول كل المصريين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن جميع المصريين لا يتوانون لحظة في الدفاع عن مصر وقائدها وأرضها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.