أخبار مصر | سولاف درويش: قانون قطاع الأعمال يصب في مصلحة العمال والشركات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سولاف درويش: قانون قطاع الأعمال يصب في مصلحة العمال والشركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوافق وزارة قطاع الأعمال مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان على بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991.

وأضافة درويش في بيان، اليوم الأربعاء، أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام به ما يكفي من الضمانات الواضحة واللازمة لحماية العمال وحقوقهم، لافتة إلى أن موافقة البرلمان والحكومة على هذه التعديلات يؤكد حرص جميع مؤسسات الدولة على حقوق وواجبات العمال.

وأضافت مساعد رئيس الحزب، أنه تم التوافق على جميع المواد التى طالب مجلس الدولة بتعديلها، وهذه التعديلات تصب في صالح الدولة وشركات قطاع الأعمال والعمال، مشيرة إلى أن هذه الشركات هى قوام الدولة المصرية ويجب تطويرها في أسرع وقت حتى تعطى قوة اقتصادية في السنوات القادمة، لأن هذه الشركات تقوم بإنتاج عدد من المنتجات الأساسية التى تعتمد عليها الدولة في الأوقات العصيبة، فهي قوام هذه الصناعات.

وتابعت وكيل اللجنة، أن هذه الملاحظات تصب في مصلحة الشركات والعمال والتي تمس مصالحهم داخل الشركات مثل المادة 17 والتي تنص على حماية الحق التنظيم النقابي، وأخذ رأي اتحاد نقابات العمال في مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شئون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال في المشروع المعروض.

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