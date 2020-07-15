شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد«كوفيد-19»، أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام، لتصبح عدد حالات الوفاة 14 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إن الحالة لرجل في السبعينيات من العمر من مدينة العريش، حيث توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيه العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام عقب إصابته بالفيروس.

أضاف شوكه، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية وتحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرته.

وأشار إلى أن هذه الحالة تعد حالة الوفاة الرابعة عشر في محافظة شمال سيناء بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توفي من قبل 9 حالات من مدينة العريش، وحالتين من مدينة الشيخ زويد وحالة أخرى من مدينة نخل بوسط سيناء وحالة من مدينة بئر العبد، نتيجة الإصابة بالفيروس.

ولفت مدير عام مديرية الصحة إلى أن اجمالى عدد الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ ٢97 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها، وقد وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد إيجابية عدد 73 حالة وسلبية عدد 57 حالة أخرى، وهناك حالة لا زالت تحت البحث، بجانب عزل ١6٦ حالة منزليًا بدون أخذ عينات «شفى منهم عدد 137 حالة، وهناك عدد 29 حالة لا زالت تحت العزل».

وأشار شوكه إلى أنه بالنسبة للحالات الايجابية فقد توفيت ١4 حالة، وشفاء عدد ٢3 حالة، إلى جانب حجز ٧ حالات بمستشفى العريش العام و٧ حالات أخرى بمستشفى بئر العبدالمركزي، و12 حالة منزليًا.

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