شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تخصص خط ساخن لتلقى بلاغات غش الأعلاف والمصانع غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على صناعة وتداول الأعلاف من أجل توفير أعلاف صحية وأمنه تتماشى مع ما تشهده مصر حاليا من تنمية للثروة الحيوانية والداجنة ، وتخصص خط ساخن لتلقى بلاغات غش الاعلاف والمصانع الغير مرخصة وذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة .

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم ضبط شركة بمحافظة الدقهلية تقوم بتصنيع أكثر من 10 منتجات اضافات علفية بدون تسجيلها فى وزارة الزراعة، وفى مصنع غير مرخص له بتصنيع اضافات الاعلاف بالإضافة إلى وجود أدوية بيطرية مقلده ومغشوشة لأصناف مسجلة ومتداوله بالأسواق وفى مخزن غير مرخص له بذلك وتم تقنين الاجراءات وتشكيل لجنة ضمت ممثلين عن كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وشرطة البيئة والمسطحات من الإدارة العامة ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الزراعة بالدقهلية ، وتم مداهمة مقر الشركة بأحد مراكز محافظة الدقهلية والتحفظ على مقر الشركة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات.

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واضاف " سليمان" أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يهيب بالمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك من وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).

ياتى ذلك في ظل الدور الرقابى والتفتيش المفاجئ الذى يقوم به لجان دورية متعاقبة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة المركز الاقليمى للأغذية والاعلاف وشرطة البيئة والمسطحات ، لمتابعة مخاليط الاعلاف .