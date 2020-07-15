شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة جديدة لاتحاد عمال مصر لرئيسى "الوزراء والنواب" بسبب قانون قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد عمال مصر، مذكرة جديدة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ونقاباته الصناعية الكبرى : "الغزل والنسيج" و"الكيماويات" و"البناء والأخشاب" ، و"الهندسية"، لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ورئيس مجلس النواب على عبد العال، للتدخل العاجل لوقف إصدار التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام، خاصة بعد ملاحظات لجنة التشريع بمجلس الدولة التى أكدت على وجود شبهة عدم دستورية في تعديلات وزارة قطاع الأعمال.

وأكد اتحاد عمال مصر، اعتزام نقابات عامة بالطعن بعدم دستورية ذلك "القانون" حال إصداره دون إجراء حوار مجتمعي عليه ، وخاصة بعدما شهدته جلسة اللجنة الاقتصادية بالأمس من عدم الأخذ برأي مجلس الدولة فيما يخص حقوق العمال ، ومنظماتهم النقابية . ولما يحتويه على مواد تهدد مشاركة العمال ، وتفتح الباب على مصراعية لتصفية الشركات بدلا من تطويرا تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذى أكد على تطوير القطاع العام.

وجاء في نص المذكرة : "فى البداية نتمنى لسيادتكم نحن اتحاد عمال مصر التوفيق في أداء مهمتكم السامية نحو دفع عجلة التنمية والارتقاء بالاقتصاد المصرى لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ونؤكد لسيادتكم على حرصنا التام على تطوير شركات القطاع العام لما تمثلة من أهمية قصوى للاقتصاد الوطنى وفتح فرص عمل جديدة الأمر الذى نلوذ معه بسيادتكم لمساندة عمال مصر والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام والتي حلت محل شركات القطاع العام وهى قوام الصناعة المصرية في شتى مجالات حياة المواطن المصرى خاصة وان هذه الشركات لم تشهد اى تطوير منذ عشرات السنين خاصة في ظل التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال تلك التعديلات التي نعترض عليها بشكل واضح وصريح والتي ناقشها مجلس النواب واحالها لقسم التشريع بمجلس الدولة عملاً للماده 190 من الدستور".

وأضافت المذكرة : "وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعه التعديلات المقترحه على القانون وأبدى ملاحظاته وفقاً للمذكرة الصادرة من مجلس الدولة رقم 106 بتارخ 1/7/2020 والتي أبدى فيها ملاحظاته على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991 لكى تصدر متفقه مع الدستور والقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية الموقعه عليها مصر.

وجاءت تلك الملاحظات متمثلة في الآتى :-

أولاً : لم يتم أخذ رأى اتحاد عمال مصر على تلك التعديلات طبقا للماده 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنه 2017 والتي توجب أخذ رأى الاتحاد النقابى العمالى.. وفى هذا الشأن نؤكد لسيادتكم بأنه لم يتم فتح حوار مجتمعى معنا نحن اتحاد عمال مصر مع وزارة قطاع الأعمال العام على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام طبقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء الذى جمع بيننا وبين وزير قطاع الاعمال العام وبحضور وزير القوى العاملة بتاريخ 17/12/2019 والذى تم الاتفاق فيه على مناقشة التعديلات مع القواعد العمالية لمدة أقصاها شهر ونصف ثم معاودة عقد عدة جلسات أخرى لفتح الحوار المجتمعى بيننا وبين الوزارة للاتفاق على نقاط الخلاف حول مشروع التعديل ،وبعد انقضاء هذه المدة ارسلنا عدة خطابات للسيد وزير قطاع الاعمال العام لتحديد موعد للحوار المجتمعى ولكن لم نتلقى اى ردود، ثم ارسلنا خطابات أخرى لسيادتكم والسيد وزير القوى العامله للتدخل لتحديد موعد جلسات الحوار كما كان متفق عليه وأيضا لم نتلقى اى ردود"

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وتابعت المذكرة "لذا فأننا نؤكد على ما أكده مجلس الدولة بإنه لم يتم فتح حوار المجتمعى معنا ونطالب بحقنا المشروع في فتح الحوار مجتمعى على هذا القانون الذى يمثل أهمية قصوى للاقتصاد الوطنى .ثانياً : لم يتم عرض مشروع تعديل قانون قطاع الاعمال العام على المجلس الاستشاري للعمل وفقاً للماده 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 والتي اوجبت أخذ رأى المجلس الاستشاري للعمل ، الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنه 2003 والمعدل بالقرار رقم 27969 لسنه 2007 ، في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل ، الامر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشار للعمل في المشروع المعروض "

وقالت المذكرة :"أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة أكدت على وجود تعارض بين مشروع تعديل قانون قطاع الاعمال العام 203 لسنه 1991 وبين الدستور والقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية وفقاً للمواد التالية :-

الماده 185 من الدستور / الماده 17 من قانون المنظمات العماليــة / الماده 145 مـــن قانـــون العمــل / الماده 13 مــن الدستور / الماده 76 من الدستور / الدعوى 35 الدستورية / القانون 2013 لسنه 2017/ القانون 18 لسنه 2018 / المادة 76 من الدستور / الماده 42 من الدستور / الماده 24 من قانون الشركات العام / الماده 35 من قانون قطاع الاعمال العام / الماده 2 من قانـــــــون استخدام وسائل الدفع / الماده 198 من الدستور / قانون 47 لسنه 73 / القانون 125 لسنه 2010 / الاتفاقيات الدولية أرقام 144 لسنه 1976 / 151 لسنه 1978 والاتفاقيتى 87 ، 98 للحريات النقابية .

كما تكررت عبارة تحت بصر مجلس النواب 12 مرة ..كما أننا فؤجئنا بحديث السيد وزير قطاع الاعمال العام مع وسائل الإعلام وكأنه يعلو مجلس النواب ومجلس الدولة مؤكداً ان القانون سوف يصدر خلال ايام بجانب تصريحاته والتي بعثت القلق والاضطراب لدى العاملين والتي حملت في طياتها تصفية الشركات وعودة نظام المعاش المبكر اى خلق أجيال من البطالة مرة أخرى ."

وجاء في نهاية المذكرة :"وبناء على ما سبق ، نلتمس معها تدخل سيادتكم لإيقاف ومنع اى تعديلات يترتب عليها عوار دستورى وقانونى وتنازع في القوانين يؤدى بها عن طريق المحكمة الدستورية وهو الامر الذى يترتب عليه نتائج واثار جسيمة لا يمكن تداركها وذلك كله اذ ما تم اعتماد هذه التعديلات دون الاعتداد بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة وهى الجهه المنوطه بذلك وفقا للماده 190 من الدستور وإعلاءً لدولة القانون التى يرسخ دعائمها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية قيادة الدولة المصرية ونلتمس ايضاً حصولنا على حقنا في فتح حوار مجتمعى معنا قبل إقرار القانون، وكلنا ثقه في مدى حرصكم على مصلحة العمل والعمال وانكم سوف تساندونا العمال في حقهم المشروع".