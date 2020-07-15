شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: موسم توريد القمح من أنجح المواسم بزيادة 300 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إن الحكومة استلمت 3.5 مليون طن قمح خلال توريد الأقماح للموسم الحالى بزيادة نحو 300 ألف طن عن الموسم السابق الذى انتهى باستلام الحكومه3.2مليون طن فقط ، لافتا إلى أن هذا الموسم يعتبر من أنجح المواسم فى توريد الأقماح والذى استمر منذ منتصف أبريل الماضى إلى اليوم منتصف شهر يوليو دون مشاكل تذكر حيث التزم الفلاحون بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا والتزمت الحكومة بتسليم المزارعين اثمان الاقماح بعد48 ساعه من تسليم المحصول .

وأضاف نقيب الفلاحين ، أن الأسعار التى اقرتها الحكومة هذا الموسم وهى 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 اعلى من الاسعار العالمية للإقماح المماثلة للقمح المصرى واعلى من اسعار القمح العام الماضى ب 15جنيه لكل اردب ، مشيرا إلى أن السعر كان مرضى للفلاحين حيث جنى المزارعين هامش ربح معقول خاصة مع ارتفاع انتاجية هذا الموسم وقلة الامراض التى اصابت المحصول بالإضافة الى اسعار التبن المناسبة التى ساهمت فى زيادة ارباح المزارعين .

وأوضح نقيب الفلاحين ، ان المساحة الزراعية هذا الموسم وصلت لنحو 3.4 مليون فدان بزياده عن العام الماضى نحو150الف فدان مما ساهم فى توريد الكميه المستهدفة من الاقماح وتعويض قلة انتاجية بعض المزروعات اثر رقاد القمح جراء عاصفة التنين ،متابعا ان وزارة الزراعة حرصت على زراعة كثير من الحقول التجريبية بطرق زراعه جديده كالزراعة على مصاطب والتى تؤدى إلى زيادة الإنتاجية كما حرص الكثير من مزارعى الخضروات لزراعة الاقماح فى اواخر عروه الخضروات لزيادة العائد الاقتصادى مما ساهم فى ارتفاع الانتاج عامة.