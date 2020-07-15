شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى يعدد مزايا العملة البلاستيكية الجديدة.. فى لايف الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي ، إن هناك نقلة نوعية في مجال التعامل مع العملات مؤخرا ، سواء في المدفوعات الإلكترونية أو المدفوعات النقدية.

وأضاف خلال "لايف الخليج 365" ، حول إصدار البنك المركزى لعملة مصنوعة من البلاستيك فئة 10 جنيه ، ان النقود الورقية المتداولة في السوق لها سلبيات كثيرة ، وهو ما يحاول البنك المركزى تلافيها مكن خلال وجود عملة بلاستيكية.

وأشار أنه من بين هذه السلبيات ، وجود تكلفة باهظة على الدولة في إطار طبع عملات جديدة ، هذه التكلفة تتمثل في مصاريف التأمين والنقل ، وهو أمر مكلف للدولة.

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وتابع ، هذا بالإضافة إلى أن العملة النقدية الورقية العادية تتهالك بسبب التداول ، ما يضطر البنك المركزى بإعدام العملة المتهالكة ، ويقوم بطباعة عملات جديدة بلا منها.

وعن بداية البنك المركزى بعملة الـ 10 جنيها قال العمدة ، العملة البلاستيكية الجديدة ستكون لكل الفئات ، لكن البنك المركزى بدأ بـ 10 جنيهات باعتبارها الأكثر تداولا.

وعن مزايا العملة البلاستيكية الجديدة قال ، عمرها أطول ، وقدرتها على نقل الامراض أقل ، وتكاليفها أقل ، وصعبة التزوير.