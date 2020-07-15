شكرا لقرائتكم خبر عن «زيرو كورونا».. «صحة البحيرة» تشكر الأطقم الطبية المواطنين فى رشيد على «الوعى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت مديرية الصحة فى محافظة البحيرة الشكر إلى الأطقم الطبية والمواطنين فى مركز رشيد على الوعى والإلتزام بالإجراءات الاحترازية بعد ثبوت عدم وجود إصابات جديدة وتسجيل صفر كورونا «زيرو كورونا» فى المركز اليوم الثلاثاء.

وأصدرت المديرية بيانًا عبر صفحتها الرسمية جاء فيه: «يتقدم الدكتور محمود طلحة مرسى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، بخالص الشكر والتقدير، إلى القطاع الصحى وأهالى مركز ومدينة رشيد على وعيهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسجل المركز اليوم الثلاثاء 14/ 7 / 2020 صفر إصابات ولا يوجد أى حالات اشتباه سائلين المولى أنا يوفقنا جميعًا إلى ما فيه الخير.»

الدكتور محمود طلحة مرسي - صورة أرشيفية

مديرية الصحة فى البحيرة تشكر المواطنين فى مركز رشيد على الوعى