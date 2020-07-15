شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «حلاوة طحينية وجبنة رومي وقشطة فاسدة» في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الصحة بمحافظة القليوبية، الثلاثاء، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأحد مخازن المواد الغذائية بشبين القناطر، تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبتعليمات الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة سعاد حتاتة، وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية.

البداية عندما قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بالاشتراك مع مكتب الأغذية بشبين القناطر بالمرور على المخزن، ما أسفر عن ضبط ٤ أقراص جبن رومي غير محتفظة بخواصها الطبيعية وعليها علامات تلف وعفن تزن 60 كجم، و٢ علية حلاوة طحينية غير محتفظة بخواصها الطبيعية تزن 10 كجم، و50 علبة كريمة سائلة قشدة منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 5.39 كجم، و26 كرتونة حلاوة طحينية بكل كرتونة 4 قوالب يزن القالب 4.8 كجم بإجمالي 499 كجم كلها غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

واتُّخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، من المنتظر إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وضم فريق العمل سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومحمد صبحي مراقب أغذية بالمديرية، ومن مكتب الأغذية بشبين القناطر، أحمد مختار الصياد مراقب أول الأغذية، ومحمد أحمد الدبيس مفتش الأغذية، وعبدالرحمن أبوريه مفتش الأغذية.

حملة تموينية في شبين القناطر

حملة تموينية في شبين القناطر

حملة تموينية في شبين القناطر