شكرا لقرائتكم خبر عن آثار مدمرة لحريق خط أنابيب طريق الإسماعيلية الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت كاميرا ”الخليج 365” حجم الدمار الذى لحق بمحيط الحريق الذى اندلع مساء الثلاثاء، جراء كسر خط أنابيب بترول خام (شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى.
وأظهر الفيديو حجم الدمار الهائل الذى سيطر على المشهد عقب السيطرة على الحريق.
وتمثل الدمار الواضح بالفيديو في عدد كبير من السيارات الخاوية على عروشها والتي تبدو كما لو كانت هياكل بلا زجاج او مقاعد ويمكن تصنيفها على أنها "خردة".
وظهر في الفيديو عدد من المواطنين يتجولون بين السيارات في حالة من الحزن والذهول والتضامن من أصحاب المركبات التي تعرضت للدمار بفعل الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر آثار مدمرة لحريق خط أنابيب طريق الإسماعيلية الصحراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.