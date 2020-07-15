شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى لـ"لايف الخليج 365": تدخل تركيا فى ليبيا استعمار جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، يمثل الجهة الشرعية المنتخبة الممثلة للشعب الليبي، طالب الدولة المصرية بالتدخل في ليبيا، واصفا البيان الصادر البرلمان الليبى وطالبوا فيه القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين بأنه تم صياغته بـ"إتقان".

وقال العرابى في لايف ”الخليج 365”، إن تركيا لا تلتزم بالقرارات الدولية وتصر على دعم الإرهاب، مضيفاً:" الشعب الليبى أصبح يدرك أنه أمام تدخل تركيا وانهم بصدد استعمار تركى جديد هدفه السيطرة على مقدرات ليبيا الاقتصادية".

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وشدد وزير الخارجية الأسبق، أن الوضع في الأراضى الليبية خطير بعدما تصريحات وزير خارجية تركيا ، قائلاً:" ما يحدث "أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية والدولية، وتطور بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا".