شكرا لقرائتكم خبر عن «جلطة في الذراع والقدم والفم».. تعرف على الحالة الصحية لـ مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، تفاصيل الحالة الصحية للكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة السابق، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بمتابعة الحالة الصحية له، وكذلك وزير الدفاع، حيث صدق وأمر بتخصيص طائرة إسعاف لنقله إلى مستشفى المعادي.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، إن الكاتب مكرم محمد أحمد وصل منذ الساعة الـ 6 مساء لمستشفي المعادي، وكان في استقباله فريق طبي على أعلى مستوى، وسيظل في غرفة العناية المركزة لعدة أيام حيث أثرت الجلطة على ذراعه الأيسر وقدمه اليسرى وفمه، والفريق الطبي يبذل جهود كبيرة لإزالة الجلطة وخلال أيام سينتقل لغرفة عادية ليمارس تمارين العلاج الطبيعية ويعود لأسرته ومحبيه».

أضاف أنه أجرى اتصالًا بالتوجيه المعنوي للقوات المسلحة ومسئولين وجهات كبيرة وكثيرة تحركت، مضيفًا: «مكرم محمد أحمد رجل مقاتل في ظهر الدولة المصرية وهذا أقل شيء نقدمه له».