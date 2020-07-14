شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تناشد المواطنين الابتعاد عن طريق الإسماعيلية الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تمامًا. وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين بعدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة. فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت إلى عدد من السيارات. وتناشد الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 83,001

تعافي 24,975

وفيات 3,935

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