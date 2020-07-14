شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك فنادق البحر الأحمر يطالبون برفع نسبة الإشغال إلى 75% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب العشرات من ملاك الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، برفع النسبة المسموح بإشغالها من 50 إلى 75٪، وذلك لنجاح الفنادق في تطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منذ نحو شهرين دون تسجيل أي حالات إصابة ببن العاملين والنزلاء.

وأكد مسؤولو الفنادق أن إشغالات 50٪ لا تحقق أي مكاسب مالية وأنهم يعملون بهذه النسبة حتى تستعيد السياحة معدلاتها الطبيعية.

وأكد مسؤولو مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أن وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية وافقت على تسليم شهادة السلامة الصحية لقرية سياحية جديدة بالبحر الأحمر بعد اجتيازها لجان التفتيش والفحص للضوابط الخاصة بالتشغيل من لجان السياحة والصحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

وبذلك ارتفع عدد الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر إلى نحو ١٦١ فندقًا وقرية سياحية حصلت على شهادة السلامة الصحية للفنادق والقرى السياحية بما يمثل نحو 70٪ من الطاقة الفندقية بالبحر الأحمر، التي اجتازت أعمال التفتيش على الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، فيما تواصل لجان التفتيش أعمالها لفحص طلبات الفنادق المتقدمة للتشغيل بطاقة 50٪ لحين صدور قرارات جديدة من وزير السياحة الآثار.

وأعلن مكتب وزارة السياحة في البحر الأحمر الموافقة على تشغيل 50 مطعم وكافتيريا سياحي بالمحافظة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرها مجلس الوزراء، وسيتم إيفاد لجان للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات بها بشكل دوري تنفيذا لتعليمات وزير السياحة والآثار.

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