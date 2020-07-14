"الكمامة ضرورية".. ننشر دليل "الصحة" لمكافحة العدوى باستقبال المستشفيات والعيادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعدت وزارة الصحة والسكان، دليلًا لإجراءات مكافحة العدوى بقسمي الاستقبال والعيادات الخارجية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، أثناء التفشي الوبائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة في دليلها الإرشادي، إن من الواجب أن يتضمن خط سير الحالات المترددة على المنشآت الصحية (قسم الاستقبال والعيادات الخارجية ووحدات الرعاية الأساسية): فرز المرضى قبل الدخول إلى العيادات الخارجية والاستقبال، وكذلك تعيين مسئول لفرز الحالات قبل دخولها المستشفى، على أن يقوم مسئول الفرز (مرتدياً الماسك الجراحي والنظارة الواقية) بسؤال الحالات قبل الدخول إلى العيادات الخارجية أو قسم الاستقبال عن ظهور أعراض تنفسية "سعال / ضيق في التنفس" مع أو بدون ارتفاع في درجة الحرارة.

وأشار الدليل إلى أنه في حال الإجابة "نعم" يقوم مسئول الفرز بالتأكد من ارتداء المريض الماسك الجراحي، ويتم توجيهه إلى غرفة عزل حالات الاشتباه بالاستقبال أو العيادات الخارجية؛ للسؤال عن عناصر تعريف حالة الكورونا المشتبهه طبقا لتعريف الحالة الصادر من الإدارة العامة للوبائيات والترصد.

لمعرفة تعريف حالة كورونا للمشتبه بإصابتهم في الفيروس.. اضغط هنا

وفي حالة مطابقة الأعراض لعناصر تعريف الحالة المشتبهة يتم تحويله إلى قسم العزل بالمستشفى، وتطبق عليه احتياطات العزل، ويتم استكمال باقي الفحوصات مع الحرص على التزام الحالة بارتداء القناع الطبي الجراحي حتى وصوله إلى غرفة العزل.

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كما يتم تنظيف وتطهير غرفة العزل بالاستقبال والعيادات باستخدام المنظفات والمطهرات البيئية المعتمدة بين كل مريض وآخر.

أما في حالة عدم مطابقة الأعراض لعناصر تعريف الحالة المشتبهة يتم الدخول إلى المستشفى واستكمال باقي الفحوصات مع الاستمرار في تطبيق الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

وأوضح الدليل أنه في حالة الإجابة "لا" يتم الدخول إلى المستشفى واستكمال باقي الفحوصات مع الاستمرار في تطبيق الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

وشدد الدليل على وضع قناع طبي عادي على وجه المريض حتى دخوله إلى قسم العزل المخصص له وعند إجراء أي فحوصات خارج قسم العزل تستوجب انتقاله إلى أقسام أخرى بالمستشفى.

وتشمل الإجراءات الخاصة بالفريق الطبي: الالتزام بنظافة الأيدي باستخدام الماء والصابون أو الدلك بالكحول واستخدام المطهرات طبقا للإجراء، ويجب الاهتمام بغسل الأيدي قبل وبعد أي تلامس مع المريض أو البيئة المحيطة به وبعد خلع الواقيات الشخصية، مع ضرورة الالتزام باللحظات الخمس لنظافة الأيدي.