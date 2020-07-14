وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثان آليات تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية وضع معايير واشتراطات للأنشطة السياحية باعتبارها أهم المحاور تأثيرًا على البيئة البحرية والشعاب المرجانية مع توفير الدعم الفني للمستثمرين للتأكيد على أن التوافق البيئي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب لجميع الأطراف على المستوى الاقتصادي والبيئي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة آليات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذلك بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ والمهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية.

وتناول الاجتماع جهود وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية لتحويل البيئة الى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور من أهمها تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية .

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وأوضحت "فؤاد" أنه يتم حاليا تحديث الدليل الاسترشادي الخاص بمنح العلامة الخضراء للفنادق، بالتنسيق مع القطاع السياحي، وذلك لإضافة عدد من الاشتراطات الخاصة بحماية التنوع البيولوجي و الحياة البحرية لتوفير مزيد من الحماية للثروات الطبيعية و مضيفة أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير المحميات بجنوب سيناء بهدف وضع خطط إدارتها وفق النظم العالمية بعد تطوير بنيتها التحتية لتعظيم فائدتها وذلك من خلال تحديد الأنشطة التى يتم ممارستها بالمحميات وفق طبيعتها مع تحديد طاقتها الاستيعابية للحفاظ على ثرواتها بالإضافة الى وضع منظومة تصاريح للأنشطة لتحديدها و تطويرها لجعل السياحة البيئية منتج قادر على المنافسة و الجذب السياحى وفق المعايير و الاشتراطات البيئية.

وأشارت "فؤاد"، إلى عدد من الحملات المزمع تنظيمها من قبل الوزارة لرفع الوعى البيئي لدى السائحين والترويج لها بالمطارات و المنشات السياحية بالإضافة الى تنظيم حملة للترويج للسياحة البيئية باستخدام منصات التواصل الاجتماعى وتكنولوجيات الواقع الافتراضي والخرائط الإلكترونية لتعريف السائحين بالمحميات وطبيعتها و تراثها الاجتماعي و الثقافي.

ومن جانبه أثنى اللواء خالد فودة على الجهود المبذولة لدمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية وحملة التوعية لحفظ التنوع البيولوجي بالحياة البحرية التي سيتم الترويج لها عبر شاشات المطارات وأكد على دعمه لسياسات الحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية والمنشآت السياحية واستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة، ووجه بضرورة الانتهاء من مشروع مدينة شرم الشيخ الخضراء في أقرب وقت.

وقد تضمن الاجتماع عرض جهود الوزارة للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في رحلات السفارى البحرية وتطبيق أسلوب التخلص الآمن من البلاستيك في الرحلات البحرية اليومية و بالمنشات السياحية واستبداله بمنتجات صديقة للبيئة مثل المنتجات الورقية والكرتون مع مراعاة البعد الاقتصادي فيها كذلك العمل على رفع الوعي البيئي للعاملين بالمنشآت السياحية.