شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: استمرار العمل بمبادرتي السيسي لـ «الأمراض المزمنة» و«المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان، على استمرار عمل العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرتي رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة المتواجدة بمعظم أنحاء الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ودعم صحة المرأة بمعظم المحافظات، وذلك يومياً من السبت للخميس.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه يمكن معرفة أماكن العيادات والوحدات الصحية الأقرب لكم من خلال تطبيق «صحة مصر» على التليفون المحمول سواء من حيث الأماكن أو الخدمات الصحية المقدمة، مشيرة إلى تخصيص خط ساخن لمتابعة واستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، من خلال التواصل على الخط الساخن 15300.