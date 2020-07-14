أخبار مصر | "الشئون الإسلامية السعودية" تشيد بدور الأزهر الشريف في خدمة الإسلام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشئون الإسلامية السعودية" تشيد بدور الأزهر الشريف في خدمة الإسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت وزارة الشئون الإسلامية والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في خدمة الإسلام، ونشر تعاليمه السمحة وقيم الوسطية والاعتدال محل تقدير واعتزاز كل المسلمين والعرب؛ بما تقدمه هذه المؤسسة العريقة التي تجاوز عمرها ألف عام.

وتابعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، بالقول: "واتساقًا مع رسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال، والتحذير من الغلو والتطرف وفق المرتكزات التي قامت عليها المملكة، فإنها تعمل على التنسيق مع مختلف المؤسسات الإسلامية بالعالم وفي مقدمتها الأزهر الشريف؛ لتبادل التجارب؛ وتفعيل الشراكات، والتعاون البناء الذي يخدم الإسلام والمسلمين".

