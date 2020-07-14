شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة " تقدم روشتة لمزارعى النخيل لزيادة إنتاج البلح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التي أصدرها قطاع الارشاد الزراعي، الواجب على مزارعي نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يوليو لزيادة الإنتاج تمثلت فى الآتى:

أولا: أهم العمليات

1-استكمال عملية التقويس

2- تقليم السعف الجاف والمتوسط الجفاف

3- إجراء خف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة انضاجها ويتم الخف بإزالة 10-15% من عدد الشماريخ من وسط السباطة فى المناطق الباردة أو تقصير 10-15% من طول الشماريخ من طرف السباطة.

4- تكييس العذوق بالأكياس المشبكة

5-جنى الثمار المبكرة

6- الاستمرار برى الفسائل حديثة الزراعة ويفضل الرى الليلي للبساتين التي تعتمد على الري السطحي التقليدي أو الري بالتنقيط

Advertisements

ثانيا: التسميد

إضافة الدفعة الثالثة من السماد الآزوتي بمعدل 250 جم / ازوت / شجرة ثم الرى بعد التسميد مباشرة نخيل.

ثالثا الرى: المعدل لتر / نخلة / يوم الشهر يوليو، الرى بالتنقيط 4 نقاط * 8 لتر ساعة 96 ، الرى الفقاعى 2 نقاط 25 لتر ساعة 150.

رابعا: برنامج المكافحة، الابتعاد كليا عن رش الثمار بالمبيدات.

كانت وزارة الزراعة قد أطلقت الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل أعمالها لمواجهة سوسة النخيل وعمل دورات تدريبة للنخالين حول طرق المكافحة، كما تواصل إصدار الحملة نشرات إرشادية لمواجهة سوسة النخيل الحمراء، تتضمن وصايا ونصائح للمزارعين تساعدهم فى مكافحة الآفات التى تصيب ثمار النخيل، ودورات تدريبة عن الممارسات الجيدة لعملية تلقيح النخيل.

كان الدكتور أحمد السيد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة قد أكد والجهة المنفذة لحملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء فى مناطق زراعة النخيل الاقتصادية، إنه يتم حاليا استمرار العمل فى تكثيف وتنفيذ الدورات التدريبية للنخالين فى الواحات البحرية فى واحة الداخلة، حول طرق المكافحة السليمة.