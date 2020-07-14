شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقدم شكوى للنائب العام عبر "الواتس آب" فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التقدم ببلاغات للنائب العام دون الحاجة لتوكيل محام، ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية كيفية التقدم ببلاغات للنيابة العامة طبقاً للنظام التى أعلنته النيابة فى بيان رسمى لها.

وخصصت إدارة التوجيه والتواصل الإجتماعي، التابعة لمكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، رقم هاتف لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق واتس آب. وعلى المتقدم بالبلاغ اتباع 5 خطوات لتقديم الشكوى بالشكل الصحيح وهي كالتالي: 1 - إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق واتس آب. Advertisements 2 - تنزيل الملف النصي الذي سيرسل عبر التطبيق فور إرسال الرسالة. 3 - فتح الملف النصي وملء النموذج به إلكترونيا. 4 - حفظ الملف النصي. 5 - إعادة إرسال الملف النصي لذات الرقم عبر التطبيق. وأكدت الإدارة أنها ستوافى المتظلم بالأرقام التي قيدت بها مظلمته حتى يتسنى له متابعتها، علما بأن كل ما يرسل بخلاف اتباع هذه الخطوات لن يتم النظر فيه.

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