شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتيد برس تبرز توفير وجبات "صنعت بحب" فى مصر من متطوعين لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية الضوء على مبادرة تطوعية فى مصر لتوفير الطعام والمواد الغذائية من الفاكهة والخضار لمرضى كورونا الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم لعدم إلحاق الضرر بغيرهم أو لهؤلاء الذين يعيشون وحدهم ولا يجدون من يرعاهم.

وقالت الوكالة إن الفكرة انطلقت في أوائل يونيو بعد أن كتبت بسمة مصطفى ، وهي صحفية تبلغ من العمر 30 عامًا ، على موقع فيس بوك أنها كانت تفكر في طهي وجبات مغذية للمرضى.. وسألت إذا كان هناك شخص ما على استعداد للمساعدة في النفقات أو توصيل الوجبات أو لتوصيلها بالمرضى

ورغم أنها لم تتوقع الكثير، غمرت الرسائل الحساب الخاص بها، عرض الأصدقاء والغرباء تقديم المساعدة لذلك ، قررت تأسيس مبادرة الوجبات.

وتقول بسمة، "شعرت حقا بالدهشة. ربما لاقت الفكرة نجاحا بشكل سريع لأن الناس يشعرون بالوحدة.. ووجدوا شيئًا يعبر عنهم وكأنه يقول" لا ، لست وحدك. "

وقالت مصطفى إن حوالي 1500 متطوع يشاركون اليوم في البرنامج ، وقد طلب آلاف آخرون الانضمام. وأضافت أن آخرين بذلوا جهودا مماثلة في أحيائهم.

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وأوضحت الوكالة أن المبادرة أضافت لمسة شخصية عبارة عن رسائل دعم مكتوبة بخط اليد. بعضها مكتوب على ملاحظات على شكل قلب أو منمق برسومات وجوه مبتسمة.

وتقول رسالة منها: "نحن جميعًا معك". وأخرى: "أمنياتنا بالشفاء العاجل". بعد أن كتب أحد المتطوعين ، "صُنع بالحب" ، أصبح شعارًا مفضلاً.

قالت مصطفى إنها حصلت على فكرة المساعدة عندما كانت تمر بوقت صعب للغاية. وقالت: "اعتقدت أنه للتخفيف من معاناتي ، يمكنني المشاركة فى تخفيف معاناة الآخرين والشعور بهم أكثر". "أستمد قوتي ومثابرتي من المرضى."

وفي مجموعة "فيس بوك" الخاصة بهم ، يقدم المنظمون خيارين: أحدهما يمثل الفئات التى تريد المساعدة ، والآخر لطلب وجبات الطعام. يتم تقديم الوجبات للمرضى ، الأغنياء أو الفقراء ، الذين يعيشون بمفردهم أو مع أفراد الأسرة المرضى والموجودين فى الحجر الصحي مع الآخرين.

وعندما يطلب بعض المرضى دفع ثمن وجباتهم ، يشجعهم المنظمون على عمل خير بدلاً من ذلك من خلال التبرع بمستلزمات ومواد غذائية بعد شفائهم ، كما تقول بسمة.