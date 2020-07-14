شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للصحة العالمية الخميس المقبل للحديث عن أحدث تطورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المكتب المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد 19، وإرشادات منظمة الصحة العالمية حول أنماط انتقال عدوى كوفيد-19 والرد على أسئلة الصحفيين.
ويتحدث بالمؤتمر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها بمنظمة الصحة العالمية، ودأمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت اليوم الاثنين إن فيروس إيبولا ينتشر في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل تسجيل ما يقرب من 50 حالة معروفة في منطقة كبيرة تحد جمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وقال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان إنه منذ أن أعلنت السلطات تفشي المرض في الأول من يونيو، تم تأكيد 48 حالة في مقاطعة إكواتور في الكونجو وثلاث حالات أخرى محتملة و20 حالة وفاة في المجمل. وقال رايان في مؤتمر صحفي "لا يزال هذا التفشي نشطا للغاية وأود أن أقول إنه لا يزال مصدر قلق كبير".
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