شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للصحة العالمية الخميس المقبل للحديث عن أحدث تطورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المكتب المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد 19، وإرشادات منظمة الصحة العالمية حول أنماط انتقال عدوى كوفيد-19 والرد على أسئلة الصحفيين.

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ويتحدث بالمؤتمر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها بمنظمة الصحة العالمية، ودأمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة.