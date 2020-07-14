شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف "مرتضى" و"الخطيب" وسر جديد عن الفنان لطفى لبيب فى موجز الترندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت صفحة ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موجز لأهم التريندات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى على مدار الساعات الأخيرة، وهو الموجز الذى تضمن العديد من الأخبار قدمها الزميلين رغدة بكر ورامى الحلوانى، وأعدها الزميل محمود نصر.

وتناول الموجز، تصدر إعلان النجم الأمريكي جون ترافولتا وفاة زوجته النجمة "كيلى بريستون"، بعد معركتها مع سرطان الثدى،على حسابه على موقع انستجرام "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي" تريند البحث على جوجل.

ورحلت "بريستون"، عن عمر 57 عامًا، بعد مشوار حافل بالأعمال الفنية المتنوعة

وتناول الموجز حديث رواد مواقع التواصل عن الفنان لطفى لبيب والذى تصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد لقاءه مع الإعلامى وائل الإبراشى أمس، حيث تحدث عن مرضه ومعاناته من جلطة في المخ.

وتواصل الخليج 365 مع الفنان لطفى لبيب كشف تفاصيل الحكاية، وقال: "الإصابة دى مش جديدة وانه بيعانى منها من 2017 لكنه كان حابب دايما انه يكمل شغل ويمثل الأدوار اللى تناسب حالته الصحية".

وتناول الموجز عملية البحث عن جثمان آخر ضحايا الحادث المأساوي على شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، بغرق 11 مواطنًا، ويعد آخر الضحايا جثمانا لطفل كان أول الضحايا فى الحادث المؤلم، قطاع كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.

وتكررت حوادث غرق المواطنين على شاطئ النخيل بالعجمى غرب الإسكندرية، يوم الاحد اللى فات و غرق 11 حالة، بعد تسللهم لمياه البحر قبل وصول عمال الشاطئ، والمعروف أن شاطئ النخيل يشهد قدوم المواطنين من المحافظات المجاورة وذلك رغم وضع علامات إرشادية بطول الشاطئ تفيد بغلق الشاطئ.

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كما تحدث الموجز حول حديث السوشيال ميديا عن تصريحات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اللى قالها فى مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: واللى قال فيها "الوم على محمود الخطيب على تصرفه وابتلاع الطعم الذي قدمه له الخونة ومثيري الفتن".

وواصل:" هذه سقطة في تاريخ الأهلي يا خطيب.. الفيديو دة فنكوش".، وقال أن إختلافه مع محمود الخطيب رئيس الأهلى لم يمنع من إحترام وتقدير منظومة الأهلى.

مرتضى منصور كان الفيديو اللى انتشر على مواقع التواصل وفيه اساءات لبعض الشخصيات مثل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ولاعب فريفه محمود كهربا ، وده خلى رئيس الزمالك يقدم بلاغ للنائب العام ضد ضابط مخابرات قطري وآخرين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد نشر تسجيل صوتي مفبرك، لإشعال الفتنة في مصر و بين جمهور الأهلي والزمالك.

واحتل محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، من امبارح منصات السوشيال ميديا بعد تسجيله لهدفين فى الدقيقة الرابعة من الوقت من الضائع للشوط الأول والهدف التانى، فى الدقيقة 59، فى كريستال بالاس أمس بالدورى الإنجليزى.

وهذه أول ثنائية يسجلها تريزيجيه، فى الدورى الإنجليزي، خلال 31 مباراة مع أستون فيلا.

واحتفل محمود تريزيجيه، بأهدافه فى كريستال بالاس في الدورى الإنجليزى، ونشر على صفحته على "فيس بوك"، صورة له بعد هدفه مع أستون فيلا وصورة أخرى بقميص الأهلي وعلق قائلا، "بكل فخر صنع فى الأهلي".

وسجل النجم المصرى 5 أهداف مع أستون فيلا، فى الدورى الإنجليزي، بعدما سجل فى ليفربول، تشيلسى وولفرهامبتون.