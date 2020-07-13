شكرا لقرائتكم خبر عن هل تبنى مصر كبارى بدون لازمة؟.. إبراهيم محلب يرد فى "لايف الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تبنى مصر كبارى "بدون لازمة"، أحد أكثر الأسئلة التى يددها البعض من وقت لآخر خاصة في ظل إنشاء مصر العديد من الكباري سواء بالقاهرة الكبرى أو بالمحافظات، وهو سؤال يثير جدلاً كبيراً على الساحة، فما هو الرد العلمى في هذا الشأن؟

المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، رد على هذا التساؤل خلال حلوله ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الاثنين، وهو الظهور الأول لـ"محلب" بعد غياب كبير عن الساحة.

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محلب رد على المواطنين وقال: "أرد عليماً وأقول الكباري شرايين التنمية، في الصحراء لو قمنا بعمل طريق فهي بذلك أصبحت خضراء، كذلك الكبارى فى القاهرة وغيرها تبنى لاستكمال التنمية وبتخطيط".

وأضاف "محلب": "رأيي أن ما يحدث إعجاز وما حدث فى مصر من تكامل وما حدث في شبكة الطرق ربطت مصر شمالاً بجنوباً شرقاً غرباً بطريقة لم تحدث من قبل".

وتابع: "دلوقتى نقدر نروح من أسوان لسيناء في أقل من 10 ساعات، وبالتالى كل ما البلد توصل ببعضها تكتمل المسيرة وعلشان النهاردة ننتشر، وطبيعة مصر تساعد على الانتشار على الأقل 75% من مساحة مصر ممهدة للحياة، والأجيال اللي جاية هتقول اللي بيحصل النهاردة زراعة بذرة نجاح، وكل يوم نحس إن بلدنا بتتطور غاز ومناجم ذهب وإسكان وعشوائيات تتطور، وبعدين مبنعملش حاجة تقدر نقول عليها (ها يالا) احنا بنعمل حاجة مظبوطة على أرض الواقع، ووصلنا لمرحلة الامتياز".