شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول للمهندس إبراهيم محلب على صفحة الخليج 365 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل المهندس إبراهيم محلب ، رئيس وزراء مصر الأسبق، ضيفا مع الزميل محمد مجدى السيسى فى الفقرة الرئيسية للتغطية الموسعة اليومية على الصفحة الرئيسية لليوم السابع، على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مساء اليوم الاثنين، وهو الظهور الأول لـ"محلب" بعد غياب كبير عن الساحة.

ويحكى "محلب" عن أهم القرارات التي اتخذها أثناء توليه منصب وزير الإسكان في عام 2013، وتوليه رئاسة وزراء مصر في 2014.

Advertisements

يشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب ، رئيس وزراء مصر الأسبق، شغل العديد من المناصب الكبرى، منها توليه رئاسة مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ورئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي، ومنصب وزير الإسكان في حكومة حازم الببلاوي في يوليو 2013، وشغل منصب رئيس الوزراء في فبراير 2014، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة.