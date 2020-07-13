شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الصيني آليات التعاون العلمي والطبي والتكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مساء الاثنين، مع لياو ليتشانج، السفير الصيني بالقاهرة، لبحث سبل التعاون العلمي والطبي والتكنولوجي بين مصر والصين، بحضور الدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يجتمع مع لياو ليتشانغ السفير الصيني بالقاهرة

في بداية الاجتماع، أكد عبدالغفار على تقدير الوزارة لدور السفارة الصينية بالقاهرة لما تقدمه من دعم علاقات التعاون بين الجانبين، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، والخطوات التي اعتمدتها الصين في حصار هذا الوباء سواء من الناحية البحثية أو الطبية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يجتمع مع لياو ليتشانغ السفير الصيني بالقاهرة

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى مشاركته الشهر الماضي في مؤتمر الحوار رفيع المستوى بين اليونسكو وإفريقيا والصين، لدعم أولوية أفريقيا قبل وبعد فيروس كورونا المستجد، وتبادل الخبرات حول الفيروس، والتشاور حول عدة موضوعات، لافتًا إلى أن كلمة مصر التي ألقاها في هذا المؤتمر تناولت سبل التعاون مع الصين في مجالات متعددة خاصة وباء كورونا المستجد وما بعد هذا الوباء.

وأشاد الدكتور عبدالغفار بتطور العلاقات المصرية الصينية، والتي شهدت تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة السياسية والتجارية والصناعية والتنموية، والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية والابتكار.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يجتمع مع لياو ليتشانغ السفير الصيني بالقاهرة

وأكد الوزير أهمية التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجهات البحثية في الصين المعنية بإنتاج اللقاح المناسب للتغلب على فيروس كورونا المستجد من خلال الأبحاث العلمية المشتركة، فضلا عن التعاون بين المستشفيات الجامعية المصرية والصينية في مجالات تبادل الخبرات، والتدريب، وإعادة تأهيل الكوادر الطبية، والتمريض، والإداريين.

كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص الوزارة على تقديم جميع أشكال الدعم للطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم.

ومن جانبه، قدم السفير الصيني الشكر للوزارة وللجامعات للمصرية لتقديم جميع أشكال الدعم للطلاب الصينيين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدا على استمرار تعزيز التعاون الطبي والعلمي والبحثي مع وزارة التعليم العالي خاصة في مجال الفيروسات الطبية.

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ولفت السفير الصيني إلى أنه في إطار مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار في مؤتمر الحوار رفيع المستوى بين اليونسكو وإفريقيا والصين، فإن الصين ستقوم بنقل الخبرات الصينية لمصر خاصة إجراءات العودة للحياة الطبيعية بعد فيروس كورونا.

وأشار ليتشانج إلى مبادرة الرئيس الصيني حول تفعيل آليات التوأمة بين المستشفيات الصينية وعدد ٥٠ مستشفى بإفريقيا، مؤكدًا أن المستشفيات المصرية ستكون ضمن المبادرة.