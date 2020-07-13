"الصحة" تحذّر من اجتماعات العمل المباشرة: تَزيد من عدوى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، من عقد الاجتماعات المباشرة وجهًا لوجه داخل نطاق العمل. وقالت الوزارة في منشور توعوي إن "عقد الاجتماعات وجهًا لوجه قد يزيد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". ونصحت الوزارة بالحرص على عقد الاجتماعات عبر الوسائل الإلكترونية لحماية العاملين.

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