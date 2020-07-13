شكرا لقرائتكم خبر عن على متنها ١٣٧ سائحًا.. مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران قادمة من سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، الاثنين، رحلة طيران قادمة من سويسرا، على متنها ١٣٧ سائحا.

وتم استقبال السائحين بتوزيع الورود وأوراق البردي الفرعونية، وذلك حسب جدول التشغيل لحركة الطيران الخارجي الصادرة من مطار الغردقة، وذلك بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بـ٦ كاميرات حرارية متطورة ضمن الإجراءات الوقائية بالمطار لتدعم الحجر الصحى وذلك حرصا على سلامة الركاب والعاملين وتوفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعى بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين إتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر، وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج اعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن وزيادة منافذ الحجر الصحى بالمطارات مع تلبية كل احتياجاتهم.