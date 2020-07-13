شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 347 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظات (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات، تنفيذ حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، أمس، ضمن الموجة الـ 16 لحملات استرداد واستعادة أراضي الدولة.

ففى البحيرة، أعلن المحافظ هشام آمنة، إزالة 40 تعديًا على مساحة تبلغ نحو 5720 مترًا من الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية وكذلك البناء المخالف في مراكز وادى النطرون وإدكو والمحمودية ورشيد والرحمانية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز وادى النطرون، برئاسة كامل غطاس، بإزالة حملة بقرية الحمرا التابعة للمركز، وأسفرت عن إزالة 4 حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية المملوكة للدولة بقرية الحمرا التابعة للمركز، كما قامت الوحدة المحلية لمركز إدكو بتنفيذ 18 قرار إزالة على حرم الرى والصرف والزراعة عبارة عن أسوار وأساسات من الحجارة، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بتنفيذ 13 قرار إزالة على نهر النيب عبارة عن أسوار وردم بالنيل، ونفذت الوحدة المحلية لمركز الرحمانية 3 قرارات إزالة المبانى مخالفة على مساحة 415 مترًا، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد حالتى إزالة لتعديات على أملاك الدولة بمساحة 575 مترًا.

وشدد «آمنة» على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا مؤكدا على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وفى السويس، قام حي فيصل برئاسة فاتن إبراهيم وفريق إدارة الأزمات والمتابعة بالحى بتنفيذ قرارات لإزالة ٤٨ حالة إشغالات وتعديات بمدينة السلام ١ بحي فيصل.

وشارك في الحملة كلا من ادارة الإشغالات والمتابعة الميدانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وقام حي الجناين، برئاسة عالية فريد، بحملة لتنفيذ ٢٥ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة ١٥٣٠٠ متر بأرض اللاجون بحي الجناين.

وفى المنيا، أكد المحافظ أسامة القاضي، استمرار تنفيذ حملات الإزالة، مؤكدا إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 38 حاله تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، منها 30 حاله إزالات مباني على مساحة 3250 متر مربع، و8 حالات تعديات بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 195 فدانا و18 قيراطا.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس أزالت حالتي تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 280 مترا مربعا، بالإضافة لإزالة 4 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 240 مترا مربعا.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط من إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، خاصة على مساحة 60 مترا مربعا، بالإضافة لإزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك دولة على مساحة 1695 مترا مربعا بقرية قلوصنا.

ونفذت الوحدة المحلي لمركز بني مزار، حملة إزالة 5 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1225 مترا مربعا، وتم استرداد 171 فدانا و12 قيراطا، كما تم استرداد 24 فدانا و6 قراريط بنطاق الوحدة المحلية لمركز مطاي.

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وفى المنوفية، أزالت المحافظة (38) حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 24 فدانا و16 قيراطا و14 سهما بمختلف المناطق.

وجاء مركز قويسنا في المقدمة، وفقاً لتقرير غرفة العمليات بـ 29 حالة تصالح على مخالفات البناء وتم تحصيل الرسوم المقررة، ومركز الباجور 31 حالة لطلبات تقنين الأوضاع.

وفى كفر الشيخ، تم تنفيذ 36 قرار إزالة على أرض أملاك الدولة بناحيه قرية بر بحرى، بإجمالي مساحة 17050 م مربع.

وفى الشرقية، أعلن المحافظ ممدوح غراب، إزالة ١٧ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٨ فدانا و١٣ قيراطا بمركز أبوحماد.

وفى القليوبية، قاد المحافظ عبدالحميد الهجان، حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية والري بحوض زهرة الجناين بمنطقه العادلي بمدينة قليوب، وتمت إزالة 34 حالة تعد على مساحة 2425 م2 عبارة عن 15 حالة ري و10 حالات سويسي و9 حالات مسلحات خرسانية.