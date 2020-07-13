gold prices سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2020 يُحلق محلياً وعالمياً “توقعات أسعاره مستقبلا”

توقعات أسعار الذهب بعد الوصول بالأسعار لمستويات قياسية في الفترة السابقة بالقرب من 1818 دولار للأوقية، خاصة بعد الارتفاعات المتلاحقة والقمم التاريخية والشراء المحموم على أسعار الذهب بعدما لامس سعر الذهب خلال الفترات السابقة مستويات قياسية عاد ليستقر مجدد في التعاملات المسائية بالأسواق العالمية، محققاُ اليوم سعر 1805 دولار للأوقية، مما كان له أثر كبير في ارتفاعات كبيرة مجدداُ بالأسواق المحلية بمصر، حيث ترتبط أسعار الذهب بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ولكن حد من مزيد من الارتفاعات بالأسواق المحلية تراجع الدولار مقابل الجنيه خلال العامين السابقين، وعلى الرغم من ذلك ما زال المعدن الأصفر محتفظاً بمركزه كأفضل ملاذ آمن وسط عالم بشوبه الضبابية الاقتصادية والظروف الجيو سياسية المتخبطة.

ويجب أن نعرف أن سعر الذهب محليا يحدده عاملين لا ثالث لهما، كما يجب على المقبلين على شراء المعدن النفيس اختيار الوقت المناسب للشراء، وذلك حتى يتم الشراء قرب أدنى المستويات السعرية، كما يجب على البائع أيضا اختيار الوقت المناسب حتى يحصل على أعلى قيمة في حالة البيع، أما عن العوامل المتحكمة في سعر الذهب محلياً فهما موضوع هذا التقرير.

أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب محليا بالسوق المصري

كما ذكرنا سابقا هناك عاملين لهما التأثير المباشر على انخفاض أو أرتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي بمصر، أما عن هاذين العاملين فهما كما يلي:

أولاً: سعر الذهب بالأسواق والبورصات العالمية ويحدده العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية، فسعر الذهب عالميا يرتفع وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يلجأ إليه العامة والخاصة كملاذ آمن يحتفظ بالقيمة.

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ثانياً: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فسعر الذهب يرتفع بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وينخفض بانخفاضه، ويرجع ذلك لأن سعر الذهب عالمياً يتم تقويمه بالدولار.

سعر جرام الذهب اليوم بمصر اليوم بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 910 إلى 912 عيار 22 834 إلى 836 عيار 21 796 إلى 798 عيار 18 682 إلى 684 عيار 14 531 إلى 532 عيار 12 455 إلى 456 الأوقية 28,292 إلى 28,363 الجنيه الذهب 6,368 إلى 6,384 الكيلو 909,714 إلى 912,000

أكبر الدول في احتياطيات الذهب

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سعر الذهب اليوم بالأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب الفترة الماضية ارتفاعات قياسية حاليا في أسعار الذهب بالأسواق العالمية، والذهب يسجل حاليا سعر 1805 دولار للأوقية، ومتوقع التجربة على مستويات سعرية تصل للمقاومة على حركة أسعار الذهب عند سعر 1850 دولار للأوقية على المدي المتوسط.