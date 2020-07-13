شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا تتخلوا عن «الإجراءات الاحترازية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، المواطنين من التخلى عن الحذر فى مواجهة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات فى التعامل أثناء الحياة اليومية حتى لا يعود الفيروس للانتشار مرة أخرى.

وقال حسنى، لـ«المصرى اليوم»: «فيما يخص انخفاض معدل الإصابات لأقل من 1000 فى مصر خلال الأيام الماضية علينا أن نتذكر أننا عندما تخطينا الـ900 إصابة يومية وكنا فى قمة القلق وبالتالى لا يمكن أن يكون نزول الأعداد ما بين الـ900 حالة والألف رسالة طمأنة»، مشيراً إلى أن الانخفاض يعنى نزول الأرقام لمدة ما بين أسبوع لعشرة 10 أيام متتالية بحيث يصل معدل الشفاء اليومى مساوياً لمعدل الإصابات وقتها يكون نسبة الزيادة فى معدل الإصابات صفر.

وأوضح حسنى أن هناك أدوية قيد الدراسة فى مصر، وأنه جارٍ تجميع كل النتائج الأولية من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية؛ لدراستها، موضحًا أنه حتى هذه اللحظة، البروتوكول المصرى فى مواجهة فيروس كورونا، من أنجح وأقدر بروتوكولات العلاج، بالإثبات العلمى. ونفى «حسنى» انتقال الفيروس عبر الهواء.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن خروج 602 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا حتى الآن، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.