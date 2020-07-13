شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم»: أردوغان غرس شوكة كبيرة في التعايش بين الأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا ثيودروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن تحويل كاتدرائية آيا صوفيا أكبر الآثار المسيحية التاريخية في الشرق إلى مسجد أمر يثير الحزن والقلق.

وأضاف البابا ـفي تصريحات الأحد- أنه في الوقت الذي فيه يجب علينا خلال هذه الفترة أن نقاتل معًا في تعاضد ضد العدو غير المرئي وباء كورونا، تأتي تركيا وتضيف شوكة كبيرة أخرى في التعايش السلمي بين الشعوب والأديان، كما تستخدم تركيا الحقوق الدينية والثقافية لأغراض أخرى.

وتابع: «عكس هذا يحدث في مصر، حيث يتمتع الجميع بالحرية الدينية ويَعُم التعايش السلمي بينهم، ورئيسنا عبدالفتاح السيسي يمنح يوميا سندات ملكية لكنائسنا، كما أن السلطات السياسية والدولة في بلادنا تسمح لنا بحرية العبادة في كنائسنا وتجديدها وتجميلها والحفاظ عليها».

واختتم: «نصلي أن يسود المنطق وأن يسود سلام الله العالم».