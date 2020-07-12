شكرا لقرائتكم خبر عن «تجاوزنا 3 آلاف».. محافظة البحيرة تعلن عدد المتعافين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تجاوز أعداد المتعافين من فيروس كرونا المستجد في المحافظة 3 آلاف متعاف.
وأوضح شفاء خروج عدد 204 حالة تعاف وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 3050 شخصًا.
وأشاد «آمنة» على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا الدور الوطني للطواقم الطبية في العمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، ودور المجتمع المدنى في دعم القطاع الطبي.
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الوضع في مصر
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اصابات
81,158
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تعافي
23,876
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وفيات
3,769
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