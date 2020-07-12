شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: مصر ستستضيف 30 حدثًا رياضيًا كبيرًا في 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، في افتتاح مشروعات "أسمرات 3"، إن 30 حدثًا رياضيًا كبيرًا تستضيفها مصر في 2021.
وأضاف صبحي،إنه تم الانتهاء من 98% من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، وأنها ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد 2021.
وأشار صبحي إن الوزارة دعمت القطاع الرياضي من مواردنا الذاتية بـ 1.6 مليار جنيه.
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