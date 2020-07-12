شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط: زيادة حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 324 حالة من أصل 480 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن شفاء 324 مريض من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تمام شفائهم وعلاجهم بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية. وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن هذا يأتي من إجمالي يبلغ 480 حالة إيجابية، تم استقبالهم منذ بدء تصدى مستشفيات الجامعة لجائحة كورونا، وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية، من أجل علاج المصابين من المنتسبين للجامعة ومن الحالات الحرجة من خارج الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة أنه مخصص حالياً 268 سرير لعلاج مصابي الكورونا تتنوع ما بين أسرة عناية مركزة وعناية متوسطة، وغرف عادية، وذلك لاستقبال أكبر عدد من مصابي كوفيد 19 وعلاجهم بأيدي فرق طبية من أبناء الجامعة، وذلك بمستشفيات الراجحى للعزل والمستشفى الرئيسي، ومستشفى جراحة المسالك، ومستشفى الأطفال، ومستشفى صحة المرأة.

من جانبه أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المستشفى الجامعي الرئيسي قامت باستقبال 234 حالة كوفيد19 تم خروج منهم 143 حالة بعد تعافيهم وبلغ عدد الوفيات منهم 38 حالة كانت اغلبهم من أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، وجارى استكمال علاج 53 حالة أخرى منهم 39 حالة مستقرة و14 حالة أخرى بالعناية المركزة. وأضاف «عطية» أن المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى قامت كذلك باستقبال 42 مصاب كوفيد 19 تم شفاء وخروج منهم 25 حالة وجارى علاج 17 حالة أخرى جميعهم في حالة مستقرة.

فيما كشف الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى الجامعي للعزل، أن المستشفى بدأت في استقبال مصابي كورونا في 23 أبريل 2020 ومنذ ذلك التاريخ تم استقبال 204 حالة كوفيد19، تم خروج منهم 156 حالة بعد شفائهم، وبلغت أعداد الوفاة 30 حالة، وجارى استكمال وعلاج 18حالة منهم 9 حالات مستقرة و9 حالات بالعناية المركزة، وحالتين فقط على جهاز التنفس الصناعي.