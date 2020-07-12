شكرا لقرائتكم خبر عن «صحه الإسماعيليه»: وقف العزل بمستشفيين والاكتفاء بـ «الحميات» لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحه بالإسماعيلية، إن جملة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة وصل إلى ٦١٠ حاله، بمعدل إصابة ٤٤ حاله لكل مائة ألف نسمة، وسجلت مدينة القنطرة غرب أعلى معدل إصابة على مستوى المحافظة بنسبه ٦٣ إصابة لكل مائة ألف نسمة، بينما كانت مدينة الإسماعيلية الأعلى في عدد الإصابات.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه بلغ عدد حالات الخروج ٣٨٥ حاله من المستشفيات، وعدد حالات العزل المنزلي ٧٩ حاله تحت العلاج للحالات المرضية البسيطة، أتم الشفاء منهم عدد 58 حالة من ضمن حالات العزل المنزلي بعد استكمال بروتوكول العلاج، أي إن إجمالي حالات الشفاء ٤٧٠ حالة بنسبة شفاء تجاوزت ٧٠% من الحالات، بينما وصلت نسبة الوفيات ٩% بين مصابي فيروس كورونا بالمحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة، إنه بعد مراجعة الموقف الوبائي للمحافظة أمس الجمعة، تقرر وقف العزل الصحي بمستشفى صدر الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام، والاكتفاء بمستشفى حميات الإسماعيلية، لتقديم خدمة العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن استقبلت مستشفى صدر الإسماعيلية قرابة ٢٥٠ مريضًا، واستقبل قسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام قرابه ١٢٥ مريضًا.

وأوضح أن مستشفى حميات الإسماعيلية تعمل الآن بكامل طاقتها بعد انتهاء أعمال رفع الكفاءة بها بقوة ١٢٠ سرير من ضمنهم ١٠٠ سرير بالقسم الداخلي و٢٠ سرير بالعناية المركزة.

وأشار إلى أن الإسماعيليه من أقل خمس محافظات في عدد الإصابات، حيث تم اكتشاف وتقديم الخدمات العلاجيه بالمنشآت الصحيه بالمحافظه لعدد ٧٢ حالة كورونا من خارج المحافظة، لافتا إلى أن الإسماعيلية من أوائل المحافظات التي خصصت مستشفيات للعزل على مستوى الجمهورية، وكذلك الأولى التي بدأت في غلق مستشفيات العزل بعد انخفاض معدل الإصابات.

من ناحية أخرى أعلن د عادل حسن مدير مستشفيات جامعة القناة شفاء 75% من مصابى كورونا بمبنى العزل الخاص بالمستشفيات، وشفاء جميع عناصر الطاقم الطبي من المصابين بفيروس كورونا، مع استمرار استقبال أي حالات إصابة جديدة.

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